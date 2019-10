Mons-Borinage: nos routes ont été fatales pour les motocyclistes

Le Hainaut devient la province belge la plus meurtrière. Le nombre de tués sur les routes de notre province a connu une forte hausse au cours des six premiers mois de l’année par rapport à l’an dernier (50 tués au lieu de 34). Et les statistiques de l’arrondissement de Mons ne font, hélas, pas meilleure figure. Chez nous, 14 personnes ont perdu la vie. Les cyclistes et les motards surtout, payent un lourd tribut à la route.

D’après les résultats du dernier baromètre de la sécurité routière de l’institut Vias, le nombre d’accidents avec lésions corporelles dans l’arrondissement de Mons est en augmentation de 8,1 % par rapport à 2018. Cette hausse contraste avec la diminution relativement importante d’accidents globalement constatée sur le territoire hennuyer.