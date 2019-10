Piste cyclable sur la N552 à Obourg: des marchés publics en cours

Plusieurs fois annoncé et reporté, le projet de pistes cyclables sur la route Industrielle à Obourg (N552) semble avancer: les marchés publics sont ouverts depuis le 20 septembre et jusqu’au 29 octobre.

Le descriptif : « Les travaux s'effectuent sur la N552 et ont pour objet l'aménagement d'une piste cyclable à double sens protégée par des glissières de sécurité entre la rue Saint-Macaire et Havré-Ghislage. Dans le cadre de ces aménagements, les traversées cyclistes sont organisées en 2 temps et protégées par des îlots centraux. Des tourne-à-gauche sont également aménagés. »