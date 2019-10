150 policiers déployés dans les rues de Bougnies

Environ 150 policiers, une vingtaine de combis, une arroseuse et une dizaine de manifestants… Dans toute son histoire, le petit village habituellement paisible de Bougnies a rarement été le théâtre d’un spectacle aussi impressionnant! Les alentours de la place ont en effet été désignés par la direction de coordination et d’appui de la police fédérale en Hainaut et l’académie de police pour y effectuer plusieurs sessions d’exercices de maintien de l’ordre, dans des conditions réelles.

Dans ce hameau campagnard, alors que les habitants vaquaient tranquilles à leurs occupations, ce jeudi matin, les forces de l’ordre s’étaient rassemblées au centre de la place de Bougnies. Parmi ces effectifs, près de 150 hommes et femmes issus de différentes zones de police hennuyères. Ceux-ci étant chapeautés par la police fédérale et l’académie nationale de police.