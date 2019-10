Tatoo Convention au Lotto Mons Expo

Ces samedi 5 et dimanche 6 octobre, le Lotto Mons Expo accueillera la 3e convention tattoo, un grand rendez-vous international avec pas moins de 150 artistes tatoueurs issus de toute l’Europe!

Un événement qui a lieu sur deux jours avec pour objectif de faire découvrir au public des artistes régionaux et internationaux et surtout les différents styles existants. Avec cette année des personnalités du milieu tels que Jeff Palumbo, Fabian Lucky Seven, Julien Thibers (France), Ivan Trapiani (Italie), Léo Valverde (Espagne), Max Kalashnikov (Russie)…