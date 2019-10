Le braquage mortel de Roisin aux assises: le jury est constitué

Un jury, composé de huit femmes et quatre hommes, sera chargé de juger, dès lundi matin, cinq hommes et une femme poursuivis pour un vol avec violence, avec circonstance aggravante de meurtre, devant la cour d’assises du Hainaut. Les faits s’étaient déroulés la nuit du 20 au 21 octobre 2016 dans la ferme de Beaumont à Roisin. Jean-Claude Libiez est décédé après avoir été atteint par un coup de feu. Cinq jurés suppléants ont été tirés au sort: quatre hommes et une femme.

Ce procès avait débuté en novembre 2018, en l’absence de Franz Pottiez, excusé pour des raisons médicales, mais il s’était terminé le premier jour. La cour de cassation avait récusé le président Jean-François Jonckheere pour manque d’impartialité.