Lens: collision entre deux véhicules, un blessé grave!

Des services de secours ont dû intervenir, rue du Séwoir, non loin de la place de Lens. Ce mercredi soir, la police de Sylle et Dendre était sur place. Un accident frontal venait de se produire, et a fait un blessé grave. Deux véhicules sont entrés en collision dans un virage, et se sont percutés de plein fouet.