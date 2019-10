Cette fois ça y est! À une semaine de la clôture des candidatures à la présidence du MR, le sénateur et conseiller communal montois Georges-Louis Bouchez est officiellement candidat. Il nous explique les raisons de cet engagement et son projet pour son parti.

« J’ai décidé de me porter candidat à la présidence du MR. Ça fait un mois que j’ai entamé des consultations. Et même plus. Ça fait quatre ans que je parcours les sections. »