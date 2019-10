Des Hollandais en tournage aux minières de Spiennes!

Ce mercredi, les minières de Spiennes servaient de décor à une émission néerlandaise! L’équipe de tournage a passé la journée dans ces mines vieilles de 6.000 ans, à explorer les sous-sols. Le concept: une émission d’histoire destinée aux adolescents, «où ils ne se rendent même pas compte qu’ils apprennent de choses!», commente Kris Förster, historien et chercheur à l’origine du projet.

« Nous voulons être le National Geographic des ados. Raconter l’histoire sans être ennuyeux », résume Robin Peeters, le réalisateur. Loin d’eux l’idée d’une voix off commentant des images historiques : l’idée est d’avoir un programme plein de mystères, d’action et d’aventure. Pour le présenter : Ben, 19 ans, youtubeur bien connu aux Pays-Bas et Donna, 31 ans, archéologue.