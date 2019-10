Rugby: le RC Frameries lance sa propre académie

Plusieurs clubs de Belgique comme celui de Soignies ont mis sur pied leur propre académie de rugby. Le RC Frameries vient de s’ajouter à la liste. Les affiliés du club dans les catégories U14, U16 et U18 peuvent profiter, depuis ce mardi 1er octobre, d’entraînements et d’un encadrement scolaire plus poussés. Huit membres des Jaune et Noir y sont déjà inscrits.

L’Athénée Provincial Jean d’Avesnes à Mons a ouvert, en 2018, une section sport-études rugby en partenariat avec le RC Frameries. « Cette année, il y a une douzaine d’inscrits dans cette option », souligne Sébastien Brohé, président du club framerisois. « Elle n’est pas exclusivement réservée à nos affiliés. Il y a entre autres un jeune qui défend les couleurs de l’ASUB ».