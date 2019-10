Quaregnon: Santolini quitte le conseil, enquête sur son adresse

Lina Santolini a annoncé sa démission lors de la dernière réunion du conseil communal de Quaregnon. L’éphémère élue de QW Demain (Quaregnon-Wasmuël Demain) quitte non sans amertume l’assemblée communale, lasse, dit-elle, «des méchancetés» et «des personnes malveillantes qui veulent ma place». Une enquête est ouverte sur son domicile: on la soupçonne d’habiter à Flénu (Mons) et non pas à Quaregnon. Quoi qu’il en soit, Lina Santolini n’est plus conseillère communale; elle devrait être remplacée par son suppléant, Sylvain Caron.

