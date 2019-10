Mons: une fresque géante inaugurée au Lotto Mons Expo

Par M. C.

Ce lundi soir, une fresque de 40 mètres carrés a été inaugurée dans le hall d’entrée du Lotto Mons Expo, plus exactement sur le mur du Lotto Mons Club. Une œuvre réalisée par deux jeunes artistes montois et carolorégien qui ont choisi d’unir leur talent. Loredana Maccioni de Mons et Maxime Jourdain de Charleroi ont donc remporté le concours organisé par la Loterie Nationale. Un concours qui avait notamment pour objectif de valoriser le talent «street artists».