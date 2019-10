Rugby: Dequenne, de Frameries à Soignies avec l’accent british

Formé à Frameries, Henry Dequenne débarque au RC Soignies après une saison à Exeter

Formé à Frameries, Henry Dequenne a quitté la région montoise l’an dernier pour rejoindre l’Angleterre et le club d’Exeter. Une expérience inoubliable, pour le joueur, dans un pays où le rugby est l’un des sports les plus populaires : « Le rugby là-bas est présent partout, ça sent le rugby partout aussi.