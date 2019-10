Dour: il nie être le cerveau d’un vol chez un vieillard au home

Jesse aurait vraiment dû comparaître en juin dernier devant le tribunal correctionnel de Mons, coprévenu aux côtés de sa marraine Laurence. Comme il a fait défaut (à cause d’une peine de travail qu’il n’a pas osé reporter), le 4 juin 2019, il a pris 4 ans ferme… parce que la marraine, aide-soignante dans un home, l’avait accusé d’avoir organisé l’escroquerie. Si seulement il avait comparu, il se serait justifié aux côtés de l’aide-soignante ripoux… Et du coup, elle aurait certainement pris plus que ses 18 mois avec sursis.

« Je sortais de prison. Ma marraine m’a contactée. Elle savait que j’étais dans le besoin. C’est elle, le cerveau de cette escroquerie au préjudice de ce vieux monsieur. Pas moi ! »