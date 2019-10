Foot: Vancraenenbroeck fait le job (+les top teams P2B et P3B)

En remportant trois de ses quatre dernières rencontres, Mesvin a définitivement lancé sa saison et a même fait son apparition dans la colonne de gauche depuis ce dimanche et sa victoire contre Maurage (4-2). Si les Montois comptent la quatrième attaque la plus prolifique (13) de la série, ils présentent également la troisième défense la plus perméable (15) de P2B.