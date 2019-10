Mons: des ateliers pour parler à bébé avec des signes

Les jeunes parents se retrouvent souvent démunis face aux pleurs de leur progéniture. Bébé a-t-il faim? Mal? Sommeil? Stéphanie Bernard, de Dour, propose d’apprendre à communiquer avec les tous petits, via des signes. «On commence par une trentaine, pour identifier au mieux les besoins de l’enfant», explique la spécialiste formée en Suisse. De quoi rasséréner les parents et créer un lien fort, dès les tous premiers mois.

Alors que les bébés ne commencent à parler que vers 1 an, un nouvel outil est proposé aux parents afin d’interagir avec leur bébé et de mieux comprendre leurs besoins. Stéphanie Eugène, de Dour, a créé « Primosignes ». Elle propose ainsi des ateliers de langue des signes aux parents et accueillantes d’enfants.