Cuesmes: tout a commencé au dancing le «Dragon»

Les époux Caturano – Dupont ont fêté en famille et avec leurs amis leurs noces d’or.

L’histoire de Carmine Caturano Di Nardo Di Maio débute en Italie le 28 mai 1946. Carmine a cinq sœurs et trois frères et son papa est mineur. Il a fait ses études d’électricien aux écoles techniques d’Hornu et affiche une carrière complète d’électricien chez Fabricom.