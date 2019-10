Un bâtiment pour produits dangereux en projet à Ghlin

Une enquête publique est sur le point d’être lancée à Ghlin après la demande de permis effectuée par l’entreprise Sandermans pour la construction d’un hall logistique. Ce nouveau bâtiment stockera 2.000 tonnes de produits dangereux. Mais la société se veut rassurante: «Toutes les précautions seront prises».

L’entreprise Sandermans, basée à Ghlin rue de Baudour, veut s’agrandir. Cette société de transport et de logistique, qui emploie une cinquantaine de personnes, dispose de 12.000 m2 de stockage. Mais cet espace n’est plus suffisant. La direction de Sandermans souhaite donc construire un nouveau hall logistique et des quais de chargement.