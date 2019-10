Mons :la Maison arc-en-ciel et Mars font de vous une drag queen!

« Let me be a drag queen» entonnaient les divas excentriques du groupe Sister Queen en 1995. Popularisées dans les années 90, les drag queens ont connu un creux de la vague dans les années 2000. Mais depuis la diffusion par Netflix de la téléréalité Drag Race, on assiste à un retour de hype autour de ces créatures de la nuit à l’identité sexuelle trouble. En témoigne, cet atelier original organisé ce samedi par La Maison Arc-en-Ciel (MAC) de Mons et Mons Arts de la Scène (Mars): ils vous proposent de vous transformer en drag queen, avec les conseils avisés de Miss Face, artiste qui se produit chez Maman à Bruxelles, et de la Montoise Lola Hena.

Le jour, Maverick (26 ans) travaille dans le secteur de l’événementiel. Mais certains soirs, le Montois laisse au vestiaire son apparence masculine. Une perruque écarlate, une tenue sexy, du rouge à lèvres, quelques traits d’eyeliner… Il devient alors Lola Hena, un personnage provocateur aux confins des genres qu’il s’est créé il y a quelques années.