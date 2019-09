Yara Tertre: nouveau permis pour continuer comme avant...En mieux

L’heure est venue pour Yara de demander le renouvellement de son permis unique. Son permis actuel, dans les liens duquel travaille depuis plus de vingt ans l’usine d’engrais du zoning de Tertre, arrivera à échéance l’année prochaine. Et la procédure exige de longs mois. La première réunion d’information publique, prévue par la loi dans le cadre de l’étude d’incidences préalable à la demande de permis, avait lieu ce lundi soir (à la Maison de la Citoyenneté, au parc communal de Baudour, à 18h). Mais que peuvent espérer les riverains, inquiétés cet été par divers incidents (vacarme, fumées orange)? Il s’agit d’un «simple» renouvellement de permis, et non d’une extension de l’activité de l’usine; en outre, diverses améliorations sont prévues pour réduire les nuisances au voisinage et à l’environnement, explique la direction de l’entreprise.