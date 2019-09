Basket: le coach de Boussu n’est jamais venu au match...

Ce qui s’est passé dimanche matin est du jamais vu dans le milieu du basket, voire du sport en général: le coach Yohan Stoquart, qui devait se rendre à Montagnard avec l’équipe C du New BC Boussu, n’est jamais arrivé sur les lieux du match. le club s’en est trouvé très inquiet. Le coach a finalement fait savoir ce lundi soir qu’il allait bien et qu’il éclaircirait les choses.

Guillaume Denis, le secrétaire du New BC Boussu, ne s’est pas encore remis de sa folle matinée de dimanche. « J’ai été prévenu peu avant le match que le coach Yohan Stoquart n’était pas arrivé à la salle de Montagnard. Les joueurs étaient assez choqués car ils l’avaient eu au téléphone juste avant ».