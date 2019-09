Mons: la pétition pour Jean a été déposée

Une pétition à destination du bourgmestre Nicolas Martin a été déposée ce lundi à l’administration communale de Mons.

Elle concerne le terrain un temps mis à disposition des sans-abri, non loin de la Sapinette et de la piscine du Grand Large. Début juin, nous vous annoncions que la SPAQuE (société publique d’aide à la qualité de l’environnement) allait commencer à la fin de l’été à déboiser ce vaste terrain dans le but de le dépolluer et de le réhabiliter, à la demande de la Ville de Mons.