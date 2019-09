D2 amateurs: Hedy Chaabi (RFB) en tête du classement des buteurs

Le N°10 des Francs Borains réalise un énorme début de saison.

À l’instar des Francs Borains, leaders en D2 amateurs, leur attaquant Hedy Chaabi emmène le classement, individuel celui-là, des buteurs. Avec sept réalisations à son compteur après six journées de championnat, le Français tourne à plus d’une rose par match et a inscrit un tiers des buts de son équipe. Il devance le Namurois Senakuku et Guillaume, de Verlaine.