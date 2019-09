Frameries: la voiture finit sa course sur le flanc dans un jardin

Un automobiliste a fait une sortie de route dans la nuit de samedi à dimanche, à Frameries, et s’est retrouvé sur le flanc, dans un jardin. L’accident a eu lieu au croisement entre la rue Ferrer et la rue du Bois Bourdon. L’état de santé du conducteur n’est pas connu. Le lieu est accidentogène, déplore le voisinage.

Les faits se sont produits au cours de la nuit de samedi à dimanche, mais les circonstances exactes ne sont pas encore connues. Le SUV blanc a pulvérisé un gros bac de fleurs communal et a traversé une haie, avant de finir sa course sur un terrain privé. Le véhicule s’est retrouvé sur le flanc. Il a été évacué ce dimanche sur le temps de midi. L’opération s’est avérée plus délicate que prévue.