David Deghislage est décédé suite à un gros accident qui s’est produit ce vendredi soir, vers 18h10 sur le R5 à Mons. Sa voiture a percuté la berme centrale et s’est embrasée. Malgré l’intervention de témoins qui ont extrait le conducteur et effectué les manœuvres de premiers secours, ce dernier est décédé. Il s’agit de David Deghislage, 39 ans, de Mons. Il gérait le magasin-académie de musique «Zik and co». Les hommages affluent. Ses funérailles sont prévues ce jeudi à 11h.

L’accident s’est produit ce vendredi soir sur le R5, à Mons. Pour une raison encore inconnue, le conducteur, David Deghislage, a perdu le contrôle de son véhicule. Malgré l’intervention de témoins et des secours, il est malheureusement décédé.