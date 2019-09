Une voiture en feu sur le R5, les jours du conducteur en danger

Une voiture a pris feu en plein milieu du R5, au niveau de la montée à Mons vers Bruxelles, ce vendredi soir, vers 18h10. Pour une raison inconnue, la voiture a percuté la berme centrale. Elle s’est immédiatement embrasée. Les pompiers de Mons ont été appelés sur place. Des témoins de l’accident ont réussi à extraire le conducteur de la voiture. Les secours sont rapidement intervenus pour effectuer une réanimation.

« On a été appelés pour un feu de voiture, relate le capitaine Benoît Filippi. Nous sommes partis avec une autopompe et un véhicule de commandement. Sur place, un accident de roulage avec un seul véhicule en cause. La voiture s’est encastrée dans la berme centrale et s’est embrasée.