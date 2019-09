«On rapportera à Minsk notre expérience belge»

Après avoir reçu chez eux des pompiers belges, des pompiers biélorusses découvraient ce vendredi notre pays, avant de s’engager dans une compétition de pompiers dans le Brabant Wallon. Accueillis par les compétiteurs de la «Team Wolf», ils ont notamment découvert les casernes de Mons et Soignies, ainsi que le «Centre 100».

Le « Centre 100 », qui recueille chaque jour et chaque nuit nos appels d’urgence à destination des ambulances et pompiers, ouvre rarement ses portes au public. Il est encore plus rare que ces visiteurs viennent de l’étranger et encore moins de… Biélorussie ! Et pourtant, une petite dizaine de pompiers biélorusses a eu ce privilège, ce vendredi.