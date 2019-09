Prolongement de l’axiale, rond-point de St-Ghislain: abandonnés!

Selon les termes de l’accord de la nouvelle majorité PS-MR-Ecolo, au niveau du gouvernement wallon, il n’est plus question de créer de nouvelles routes. Mais d’autres projets routiers, attendus depuis longtemps, passent à la trappe. Voici quelques jours, le nouveau ministre de la Mobilité et des Infrastructures Philippe Henry a décidé d’abandonner plusieurs dossiers dont le contournement d’Hornu, le prolongement de l’axiale boraine, et la création d’un rond-point à la sortie de l’autoroute à Saint-Ghislain! Carlo Di Antonio, son prédécesseur qui avait porté ces dossiers, est furieux.