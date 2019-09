Quévy a décidé d’augmenter certaines taxes

À Quévy, PS et MR+ ont voté ce jeudi des taxes communales sur l’exercice 2020-25. Des augmentations devant amener 70.000€ à 90.000€ supplémentaires dans les caisses chaque année «sans toucher les plus faibles». L’opposition EDD a, elle, dénoncé une «rage taxatoire». La majorité n’a pas apprécié et a raillé le manque de cohérence de ses opposants.

Une grande partie du conseil communal de ce jeudi soir était consacré à l’adoption d’une série de taxes pour l’exercice 2020-25 (inclus).