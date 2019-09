Mons: Chloé aux 20 km de Paris pour la lutte contre le cancer

Depuis plus de deux mois, Chloé Berquemanne s’est lancé le pari de courir les 20 kilomètres de Paris. Mais au-delà du défi sportif, la jeune Montoise de 28 ans espère récolter 500 euros pour l’association «Bougeons Pour Vivre», qui lutte contre le cancer.

À 28 ans, Chloé Berquemanne se lance l’un des plus grands défis de sa vie. Passionnée par la course à pied, la jeune Montoise participera aux 20 kilomètres de Paris le 13 octobre prochain. L’événement attire plus de 30.000 participants chaque année. « Je cours beaucoup pour me dépenser et je commençais à m’ennuyer lors de mes entraînements.