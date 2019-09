Jeu de balle: rare, Kerksken ne part pas favori en finale de N1

Fort d’un onzième titre en septembre 2018, qui l’a fait entrer dans la légende, on pensait le club de Kerksken encore plus fort avec l’arrivée de Ryan Sauvage, en provenance de Galmaarden. Mais il faut bien admettre que le parcours particulier des Michiels Boys, en phase classique notamment, en a étonné plus d’un.

Les Alostois ont dû vivre dans l’ombre des Canaris. « Il faut bien admettre qu’avec l’arrivée de Ryan Sauvage et les changements de position, nous avons dû trouver nos marques, sans que cela ne soit imputé à Ryan évidemment », explique Samuel Brassart.