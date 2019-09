Colfontaine: une solution entre J.-F. Hubert et Too Good To Go

En juillet, Jean-François Hubert, de «La petite maison du peuple» de Colfontaine, tirait la sonnette d’alarme: depuis que «Too Good To Go» est disponible à Mons-Borinage, l’association reçoit beaucoup moins d’invendus alimentaires des supermarchés. Il a pu trouver un terrain d’entente avec les responsables de cette application pour smartphone. Son ASBL pourra recevoir des dons d’argent via l’application et elle sera mise en contact avec le secteur agroalimentaire flamand.

« Une solution s’est dégagée. Ça a été de longues négociations, mais quand on parle, on arrive toujours à s’expliquer et à s’entendre. La solution, c’est qu’on va être sur leur application ce vendredi ou samedi. Les gens pourront faire des dons à l’association », commente Jean-François Hubert.