Mons: au Tibet pour croquer la panthère des neiges (vidéo)

Le Montois Yves Fagniart est un aquarelliste animalier. Il dessine et peint les animaux sur le terrain. Il y a quelques mois, il s’est rendu plusieurs fois au Tibet pour croquer la panthère des neiges, un des animaux les plus difficiles à approcher. Un film sur cette aventure va être diffusé dans plusieurs salles. Un livre et un carnet de voyage vont également sortir.