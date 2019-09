Saint-Ghislain: le coiffeur qui côtoie les stars du cinéma

Franck Dubosc, Christian Clavier, Virginie Hocq, Gérard Depardieu, Benoit Poelvoorde, Thierry Lhermitte, Rossy De Palma… Arnaud Wintacq a récemment eu la chance de côtoyer toutes ces stars du grand écran! Coiffeur de profession, le Saint-Ghislainois a une passion pour le cinéma et la figuration. La semaine dernière, il a participé au tournage de deux comédies franco-belges «Le sens de la famille» et «Do You Do You Saint-Tropez?» Une expérience incroyable pour ce fan du 7ème art.

Entre Arnaud Wintacq, 38 ans, et le cinéma, c’est une véritable histoire d’amour. Une idylle sur 35mm née en 2013, tout à fait par hasard.