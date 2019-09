Mons- Borinage: 2.000€ pour soutenir les Restos du Cœur

Amis de longue date, David Jeanmotte et les Casinos Golden Palace ont tout naturellement mis sur pied une nouvelle action pour Les Restos du Cœur.

« L’idée d’organiser cette tombola caritative pour soutenir les actions des antennes de Quiévrain et de Mons était une évidence. Tout comme David, nous sommes bienveillants et nous portons des valeurs humaines et locales très fortes » précise Luc Lamouche, directeur régional des Casinos Golden Palace.