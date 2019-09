Mons: leur première rencontre au dancing «La Bush»

C’est au dancing «La Bush» à Blaton que Giovanni Valentino et Marie-Paule Museur se sont vus pour la première fois. C’était le 14 octobre 1967.

Deux ans plus tard, le 30 août 1969, ils se marient à Bernissart. De leur amour sont nés Isabella, Fabrizio et Manuela. Nos jubilaires sont à présent les heureux grands-parents de Mattéo, Alessio, Tiziano, Margot, Norah et Ivanoé. Giovanni est né à Montoro (Italie) le 23 janvier 1941 dans une famille de dix enfants (sept garçons et trois filles).