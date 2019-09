Mons: la startup Hellion Cat travaille pour le géant Husqvarna

Photos COM

Le salon international Marmomac, consacré aux entreprises du secteur de la pierre et du marbre, se tient actuellement à Verone, en Italie, du 25 au 28 septembre. Pour y animer son stand, Diamant Boart, filiale de Husqvarna et l’un des leaders du secteur, a choisi la petite société montoise Hellion Cat pour réaliser une expérience ludique et virtuelle.