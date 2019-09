Le RFB, sorti de la Coupe, la tête haute: les réactions

Le RFB et son 5-3-2 ont tenu, courageusement, pendant un peu plus de septante minutes, et sortent grandis, la tête haute.

La générosité et l’immense débauche d’énergie des Francs Borains n’ont pas suffi… mais qu’importe. Le club, poussé par près de 6.000 supporters, a vécu une soirée inoubliable, historique. « Aucun regret », confirme William Ebosse. « Tout le monde a été surpris de nous voir rivaliser avec l’une des meilleures formations du pays, nous les premiers !