Frameries: le PASS cherche un nouveau directeur général

Christophe Happe tire sa révérence. Le directeur général du PASS à Frameries a pris, en septembre dernier, la tête de l’UNESSA, une fédération patronale qui fédère 300 structures dans le domaine du secteur des soins de santé et représente 45.000 travailleurs. Cette promotion contraint le quadragénaire, qui dirige déjà le centre hospitalier Jean Titeca à Bruxelles, à renoncer à son tiers-temps au parc d’aventures scientifique à Frameries.

En fonction depuis avril 2018, Christophe Happe tire un bilan très positif de son année et demie passée sur l’ancien site minier, à raison de 2,5-3 jours par semaine. « Gérer une entreprise comme le PASS, ce ne sont pas seulement des tableaux et des chiffres. C’est avant tout un capital humain. En arrivant ici, j’ai découvert les équipes et les potentiels individuels.