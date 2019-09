À la frontière française: Supeco, encore moins cher que Colruyt!

Ce mercredi, la chaîne française de discount Supeco, appartenant au groupe Carrefour, a implanté son second supermarché à la frontière belge. Il a ouvert ses portes à Onnaing, à 25 minutes de Mons. Cette toute nouvelle enseigne propose des prix très bas, mais est-ce vraiment plus avantageux pour les Belges ? Nous avons comparé dix produits d’usage courant avec le supermarché le moins cher de Belgique : Colruyt (prix affichés sur Collect & Go).

Premier jour d’ouverture, à midi : le parking est rempli. Les clients se baladent, curieux, avec leur caddie jaune. Il s’agit pour la plupart d’habitants du Nord. Ils se saluent au coin des allées, avec un accent ch’ti charmant. Le tout nouveau Supeco remplace en effet l’ancien Carrefour, qui avait ses clients locaux.