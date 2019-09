Mons: travaux sur le chemin de la Procession dès vendredi

La Ville de Mons annonce que suite à un effondrement de voirie survenu au chemin de la procession à Mons, les équipes techniques de la Ville procéderont aux travaux de réfection de la voirie à partir de ce vendredi 27 septembre.

Concrètement, à partir du carrefour formé par le chemin de la Masure et le chemin de la Procession, une section de 15 mètres sera entièrement fermée à la circulation et le stationnement y sera interdit. Une déviation est mise en place par le Chemin de la Masure, le Chemin de l’Oasis et le Chemin du Canon.