Un nouveau bâtiment va voir le jour sur le site des Amis des Aveugles et Malvoyants à Ghlin. Le chantier vient de débuter et a été inauguré ce mercredi matin. La nouvelle construction, qui devrait être terminée début 2021, accueillera les 34 résidents de l’ASBL. Le bâtiment, d’une superficie de 3.500 m2, sera conçu pour apporter plus de confort aux aveugles et malvoyants.

Le site des Amis des Aveugles et Malvoyants, basé rue de la Barrière à Ghlin, se modernise. Un chantier vient d’y débuter dans le but de bâtir un nouveau service résidentiel. L’inauguration du chantier a eu lieu ce mercredi matin.