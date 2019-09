Mons: l’IDEA défend son projet géothermique

Ce mercredi, l’enquête publique pour le creusement d’un double puits géothermique et la construction d’une centrale géothermique au parc communal, devant l’école des Ursulines, s’est achevée à Mons. Plus de 500 personnes ont signé une pétition pour contrer le projet mené par l’IDEA. De son côté, l’intercommunale s’explique et veut rassurer les riverains.

Bien ailleurs mais pas chez nous ! Pas forcément opposés à la géothermie, plusieurs centaines d’habitants concernés par le projet mené par l’IDEA se mobilisent pour que le doublet de puits géothermique soit foré à un autre endroit que le parc communal situé devant l’école des Ursulines.