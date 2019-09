FRB-Bruges: plus de 100 policiers pour encadrer la fête

Jamais le stade Robert Urbain n’aura connu pareille affluence pour un match de football. Plus de 5.500 personnes assisteront au match des Francs Borains face au Club de Bruges, ténor de notre division 1. C’est donc un sacré défi que s’apprête à vivre la police boraine, aidée par les zones voisines et la police fédérale. Plus de 100 policiers seront présents aux abords du stade et en tribunes pour encadrer l’événement.

Dans un peu moins d’une semaine, les joueurs du Club de Bruges se rendront dans le mythique stade Santiago Bernabéu pour un match de gala face au Real Madrid. Mais en attendant, place à Boussu ce mercredi ! L’ogre brugeois se déplacera chez les Francs Borains pour une rencontre de 16e de finale de la coupe de Belgique. L’affiche est historique pour les Borains !