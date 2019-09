Saint-Symphorien: gagnez des places pour une sieste acoustique!

Ce dimanche 29 septembre, Maison Rouge à Saint-Symphorien propose une nouvelle sieste acoustique. Le principe: venir se détendre en musique, allongé sur de grands poufs, en écoutant un artiste interpréter ses différents titres. L’idée est de se laisser porter par la musique. Tentez l’expérience en participant à notre concours.

« Nous organisons des siestes acoustiques 4 fois par an, à chaque saison », explique Rémi Bertrand gérant du concept store Maison Rouge à Saint-Symphorien, un lieu qu’il a créé avec son épouse en décembre 2017. Ils y proposent des stages, des expositions et des ateliers beauté et bien-être notamment.