Francs Borains - FC Bruges: où se garer aux abords du stade?

Près de 5.500 spectateurs assisteront au match RFB-Club de Bruges. Ce mercredi, il est donc vivement conseillé d’arriver bien à l’avance pour ce match, prévu à 20h30. Des parkings de délestage sont par ailleurs conseillés.

Le parking 1 est situé à l’arrière du stade Saint-Charles, au sentier du Croquet, à Boussu. Accès conseillé : via la route de Dour, venant de Boussu ou de Dour, tourner dans la rue Camille Moury et continuer tout droit pour, via le sentier du Croquet, accéder au parking.