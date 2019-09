Clarebout: l’appel de la Région wallonne débattu en février

Ce 24 septembre, la cour d’appel de Mons devait évoquer le cas de Clarebout Potatoes. En effet, la Région wallonne a fait appel de la décision du tribunal de première instance, autorisant Clarebout à terminer ses travaux. Ce tribunal n’avait donc pas suivi la décision de l’ex-ministre wallon Carlo Di Antonio de casser le permis de construction et d’exploitation du frigo. Les travaux ont bien repris… «Et seront terminés pour le 12 février 2020, date à laquelle l’affaire sera présentée devant le tribunal», déplore Florence Defourny, de «la Nature sans Friture»

Ce n’est pas encore ce mardi qu’on en saura plus sur la procédure en justice entre Clarebout Potatoes et la Région wallonne. « Le tribunal de première instance avait été saisi par Clarebout, en référé, afin de pouvoir continuer ses travaux. Le tribunal avait accepté, arguant que le ministre Di Antonio était hors délai pour casser le permis de construction et d’exploitation du frigo.