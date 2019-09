Zones de secours : le Hainaut en appelle au dialogue

Des moyens doivent être libérés pour le financement des zones de secours. - COM

Les Déclarations de politique régionale et communautaire ont suscité un large débat, ce mardi au Conseil provincial. On sait, en effet, que le Gouvernement wallon a annoncé une intention : faire reprendre par les provinces, au plus tard d’ici la fin de la législature, les contributions communales au financement des zones de secours. Soit une somme estimée à près de 100 millions d’euros à l’horizon 2024.