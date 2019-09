Mons: Richard Miller quitte le conseil communal

Ce mardi, Georges-Louis Bouchez a annoncé que Richard Miller, conseiller communal Mons en Mieux! quitte le conseil communal. Il sera remplacé par Emmanuel Tondreau, qui n’avait pas été réélu. Richard Miller souhaite se consacrer à ses projets d’écriture. Pour rappel, le libéral de 64 ans a été ministre de la Culture de la Communauté française entre 2000 et 2003, député wallon de 2007 à 2014 et échevin à Mons jusqu’en 2009.

