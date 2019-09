Jeudi dernier, entre 14 h et 22 h, un important contrôle routier était organisé dans la zone de police des Hauts-Pays, dans le cadre des accords de coopération entre la Belgique et la France (police nationale de Valenciennes). Ce contrôle consistait à unir les effectifs, à des endroits déterminés, non loin de la frontière. Il s’agissait avant tout de lutter contre les stupéfiants.

Les contrôles étaient également axés sur la répression immédiate des conducteurs fautifs et la prévention des accidents de roulage liés à l’alcool et/ou aux stupéfiants.