Quévy: Emilie, 16 ans, handicapée dans un monde inadapté

Rayons trop petits, parcs inadaptés ou encore frais de matériel conséquents, les obstacles sont nombreux pour Emilie, handicapée moteur et sa famille venue d’Aulnois. Fatiguée de devoir sans cesse faire face à toutes ces embûches, Agnès souhaite dénoncer ces injustices vécues au quotidien.

Dans le petit village d’Aulnois, Agnès Ruelle et sa fille Emilie (16 ans) sont bien connues et pour cause : depuis la naissance de l’adolescente, il ne se passe pas un jour sans que cette maman quévysienne ne remue ciel et terre pour offrir à son enfant les mêmes droits que n’importe qui.